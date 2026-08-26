박수홍, ‘비행기 지연’ 민폐 논란 사과…“무지함으로 일어난 일” [스타이슈ON]

세줄 요약 비행기 지연 논란에 박수홍 사과

아이 울음으로 하차 번복, 절차 지연

승객·항공사 피해 인정하며 고개 숙임

이미지 확대 사진=박수홍 인스타그램, 온라인커뮤니티 캡처

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방송인 박수홍이 최근 불거진 항공기 출발 지연 논란에 대해 사과했다.박수홍은 자신의 소셜미디어(SNS)에 사과문을 게재하고 “최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다”며 “이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자분들께도 피해를 드려 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다”고 밝혔다.이어 그는 당시 상황에 대해 설명했다. 그는 “탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다”며 “긴 비행시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자분께 전달드렸다”고 말했다.하지만 이후 기내에서 대기하던 중 아이가 울음을 그치자 급히 다시 탑승하겠다는 의사를 밝혔고, 이 과정에서 보안 검사 등으로 인해 시간이 지체되며 비행기가 지연됐다. 그는 “이는 전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다”며 거듭 잘못을 시인했다.앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 지난 23일 인천발 괌행 항공기에서 박수홍 가족의 하차 번복으로 인해 비행기 출발이 약 1시간가량 지연됐다는 글이 확산되며 비판을 받은 바 있다. 논란이 커지자 박수홍은 사과문을 올리며 피해를 입은 승객들과 관계자들을 향해 고개를 숙였다.이하 박수홍의 사과문 전문.안녕하세요 박수홍입니다.최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했습니다. 이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자 분들께도 피해를 드렸습니다. 이에 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올립니다.당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했습니다. 긴 비행 시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자 분께 전달드렸습니다. 기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했습니다. 이는 전적으로 항공관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없습니다.다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과를 드립니다.강경민 기자