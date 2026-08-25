[포토] 우주소녀 다영, 금발+11자 복근 ‘핫걸’ 변신

세줄 요약 금발·복근 드러낸 화보로 파격 이미지 변신

체크 셔츠·크롭톱 소화하며 강렬한 분위기 완성

솔로곡 ‘body’ 이후 활동으로 색깔 확장

1 / 4 이미지 확대 다영 SNS

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우주소녀 다영이 또 한 번 파격적인 이미지 변신을 선보였다.다영은 최근 개인 계정을 통해 “SEPTEMBER 2026 COVER for 뷰티쁠 매거진”이라는 글과 함께 화보 촬영 현장을 공개했다.공개된 사진 속 다영은 체크무늬 셔츠와 짧은 하의를 매치했고, 또 다른 컷에서는 흰색 크롭톱과 로우라이즈 스타일로 탄탄한 복근을 드러냈다. 길게 늘어뜨린 금발과 짙은 아이 메이크업까지 더해 강렬한 분위기를 완성했다.이번 변신은 최근 이어진 솔로 활동의 연장선이다. 지난해 첫 솔로 싱글 ‘gonna love me, right?’를 발표한 다영은 타이틀곡 ‘body’로 기존 우주소녀 활동 때와는 다른 이미지를 선보였다. ‘body’는 멜론 TOP100 최고 9위와 음악 방송 1위를 기록했다.이후 ‘What’s a Girl to Do’를 발표한 데 이어 박재범과 협업한 ‘FLIRTY’에도 참여하며 솔로 활동 영역을 넓혔다.다만 달라진 이미지에 대한 반응은 엇갈린다. 과거의 밝고 친근한 모습이 더 잘 어울린다는 의견이 있는 반면, 새로운 콘셉트를 통해 자신만의 색깔을 확실히 보여주고 있다는 평가도 나온다.친근한 아이돌에서 강렬한 솔로 아티스트로 변신 중인 다영. 과감해진 행보가 앞으로 어떤 결과로 이어질지 관심이 모인다.온라인뉴스부