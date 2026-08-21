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이종석, 아이유와 결별 한 달 만에 포착된 곳 [SNS★샷]

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강경민 기자
수정 2026-08-21 15:31
입력 2026-08-21 15:31
세줄 요약
  • 결별 한 달 만에 공개된 휴양지 근황
  • 래프팅·요가·수영으로 재충전한 일상
  • 환한 미소와 평온한 표정으로 시선
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사진=이종석 인스타그램 캡처
사진=이종석 인스타그램 캡처


배우 이종석이 가수 겸 배우 아이유와의 결별 소식을 전한 지 한 달여 만에 여유로운 휴가 근황을 공개했다.

이종석은 자신의 인스타그램에 휴양지에서 액티비티를 즐기는 여유로운 일상을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 그는 이국적인 풍경을 배경으로 지인들과 함께 래프팅을 즐기는가 하면, 요가와 수영을 하며 재충전의 시간을 보내고 있다. 특히 얼굴에 가득한 환한 미소와 평온한 표정이 눈길을 끈다.

앞서 이종석은 지난 2022년 12월부터 공개 열애를 이어 오던 아이유와의 결별을 공식적으로 알린 바 있다. 당시 소속사 에이스팩토리 측은 7월 10일 “결별한 것이 맞으며, 좋은 동료로 남기로 했다”라고 입장을 전했다. 결별 보도 이후 한 달여 만에 전해진 평화로운 일상 속 근황은 팬들에게 반가움을 전했다.

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사진=이종석 인스타그램 캡처
사진=이종석 인스타그램 캡처




한편 이종석은 올해 공개를 앞둔 디즈니 플러스 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

강경민 기자
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