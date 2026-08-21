장원영, 청바지 입은 평범한 일상도 ‘화보’…빛나는 여신 미모 [SNS★샷]

세줄 요약 인스타그램에 놀이공원 제안 문구와 사진 공개

청바지·슬림 상의로 완성한 세련된 사복 패션

비현실적 미모와 황금비율 몸매로 화제

이미지 확대 사진=장원영 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=장원영 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=장원영 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘아이브(IVE)’의 멤버 장원영이 평범한 일상 패션에도 비현실적인 비주얼과 완벽한 황금 비율로 감탄을 자아냈다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 “나랑 같이 놀이공원 갈래?”라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 캐주얼한 청바지와 슬림한 핏의 상의를 매치해 트렌디하면서도 세련된 사복 패션을 완성했다. 그는 남다른 비율을 자랑하며 잘록한 허리와 골반 라인, 직각 어깨 등 완벽한 몸매를 뽐냈다.특히 평범한 일상 속에서도 화보를 연상케 하는 비현실적인 미모와 사랑스러운 분위기를 자아내며 시선을 사로잡았다.한편 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 진행 중이다.강경민 기자