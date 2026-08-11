ITZY 유나, 현아 ‘버블팝’ 몸매까지 완벽한 커버…잘록 허리+S라인 [SNS★샷]

세줄 요약 현아 ‘버블팝’ 의상 재해석 사진 공개

크롭톱·핫팬츠로 드러낸 S라인 몸매

팬미팅·드라마 활동 병행 소식

이미지 확대 사진=유나 인스타그램 캡처

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그룹 ‘있지(ITZY)’의 멤버 유나가 완벽한 S라인 몸매를 뽐냈다.유나는 지난 11일 자신의 인스타그램에 별다른 문구 없이 무대 대기실에서 촬영한 것으로 보이는 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 유나는 크롭톱 상의에 과감한 핫팬츠를 매치해 스포티하면서도 섹시한 매력이 돋보이는 착장을 선보였다. ‘골반 미녀’라는 별명답게 잘록한 허리 라인과 골반 라인이 만들어 내는 완벽한 S라인 실루엣이 시선을 사로잡았다.사진 속 의상은 가수 현아의 히트곡 ‘버블팝(Bubble Pop!)’ 무대 의상을 재해석한 것으로 보인다. 유나는 앞서 현아의 무대를 완벽하게 재현한 커버 무대로 팬들 사이에서 뜨거운 화제를 모은 바 있다.한편 유나가 속한 그룹 ‘있지’는 지난 8일과 9일 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅 ‘ITZY The 5th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! “ALL IN, MIDZY”’를 개최했다.유나는 현재 tvN 드라마 ‘최애의 사원’에 출연 중이다.강경민 기자