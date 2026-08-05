90년대 가요계 주역들, 어느새 학부형 됐다…추억의 스타들 재회

세줄 요약 90년대 가요계 주역들, 오랜만의 재회

에스더, 학부형 된 근황과 우정 공개

샵·디바·소호대·히트 멤버들 한자리

이미지 확대 사진=에스더 인스타그램 캡처

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90년대 가요계를 이끈 주역들이 한자리에 모여 반가운 근황을 전했다.가수 에스더는 최근 인스타그램에 “히트. 샵. 디바. 소호대로 20대를 화려하게 보냈던 우리가 어느새 학부형이 되어 아이들 고민을 나누게 될 줄이야”라며 “그래도 우리 참 각자의 자리에서 잘 살았다. 언제 봐도 좋은 건 역시 옛날 사람들인가 보다. 먼저 와서 아쉬웠으니 자세한 건 다음번에 또 만나서 나누는 걸로”라는 애정 어린 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속에는 1990년대와 2000년대 초반 가요계를 뜨겁게 달궜던 그룹 ‘샵’ 출신의 서지영을 비롯해 ‘소호대’ 출신 에스더, ‘디바’ 출신 이민경, ‘히트’ 출신 임유진까지 환한 미소를 지으며 다정한 포즈를 취하고 있다.화려했던 청춘의 순간을 함께했던 동료들이 세월을 지나 다시 한자리에 모였다. 한때 대한민국 가요계를 이끌며 대중의 사랑을 받았던 이들은 이제 각자의 가정을 꾸리고 부모가 되어 또 다른 인생을 살아가고 있다. 1981년생인 서지영과 이민경·임유진, 1978년생 에스더까지 어느덧 40대가 된 이들은 변함없는 우정과 함께 성숙해진 근황을 전하며 팬들의 시선을 사로잡았다.오랜만에 성사된 이들의 회동은 팬들에게 옛 추억을 떠올리게 하는 특별한 선물이 됐다.강경민 기자