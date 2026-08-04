엄정화, “네쌍둥이 아니냐” 난리난 가족사진 공개

세줄 요약 SNS 가족사진, 네쌍둥이 닮은꼴 화제

엄마 생일 여행 중 찍은 행복한 순간

가족들 모두 사진 반응에 크게 만족

이미지 확대 사진=KBS ‘아침마당’ 캡처

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가수 겸 배우 엄정화가 최근 온라인상에서 화제를 모았던 가족사진을 소개했다.4일 오전 방송된 KBS 1TV 교양 프로그램 ‘아침마당’에는 오는 12일 개봉을 앞둔 영화 ‘오케이 마담2’의 주역인 엄정화, 박성웅, 배정남이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 엄정화는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 공개해 대중의 뜨거운 이목을 집중시켰던 가족사진에 대해 언급했다. 공개된 사진 속에는 엄정화와 그의 어머니, 언니, 동생이 마치 복사해 붙여 넣은 듯 너무나도 닮은 붕어빵 외모를 뽐내고 있다. 사진이 공개된 뒤 이를 본 누리꾼들 사이에서 “네쌍둥이가 아니냐”는 감탄과 놀라움이 쏟아진 바 있다.이에 대해 엄정화는 “이렇게 화제가 될 줄은 몰랐다”고 전했다. 이어 “며칠 전, 엄마 생일 겸 여행을 떠났다. 그동안은 바쁘다 보니 엄마 생일을 마음에 들게 못 해 드렸는데, 너무 행복한 순간이어서 SNS에 올렸는데 다음 날 난리가 났더라. 다 똑같이 생겼다면서”라며 가족사진을 공개한 뒤의 반응을 설명했다.가족들의 반응을 묻는 출연진의 질문에 엄정화는 “언니와 엄마, 동생이 정말 좋아한다”고 전했다.한편, 엄정화가 주연으로 활약한 영화 ‘오케이 마담2’는 오는 12일 극장 개봉을 앞두고 있다. 전작 이후 6년 만에 개봉하는 속편이다. 이 작품은 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판에서 뜻밖의 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 유쾌하고 통쾌한 코믹 액션을 그린 영화다.강경민 기자