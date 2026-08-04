김무열, 아이돌 데뷔할 뻔…과거 거절한 그룹은 어디?

세줄 요약 붐, 뉴클리어 멤버로 김무열 영입 시도

김무열, 배우 꿈 택해 아이돌 제안 거절

붐, 서운함 뒤 김무열 성공에 박수

이미지 확대 사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

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방송인 붐이 과거 배우 김무열을 남성 아이돌 그룹 멤버로 직접 영입하려다 무산됐던 일화를 공개했다.지난 3일 공개된 인기 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 방송인 붐을 비롯해 래퍼 넉살과 한해가 게스트로 동반 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.이날 방송 영상에서 붐은 과거 자신이 주도해 결성하려 했던 남성 아이돌 그룹 ‘뉴클리어’의 멤버로 배우 김무열을 캐스팅하려 했던 과거 비화를 공개했다. 붐은 “뉴클리어는 5인조 남성 그룹이다. 멤버 전원이 다 안양예고 출신이다. (이전에 활동했던) 그룹 ‘키’가 혼성 그룹이었기에 사장님한테 ‘나는 에이치오티(H.O.T.) 같은 남자 그룹을 하고 싶다’고 했고 제가 다 안양예고 멤버들을 캐스팅했다”고 설명했다.이어 붐은 당시 김무열을 향해 “그때 무열이한테 ‘제발 같이하자’고 했다. 너의 열정과 피지컬이면 가능하다고 했다”며 적극적으로 러브콜을 보냈던 상황을 회상했다. 하지만 김무열이 당시 오직 연기에 대한 뚜렷한 꿈과 확고한 열정을 가지고 있었기 때문에 제안을 거절했다고 밝혔다.붐은 “무열이가 그때는 배우에 대한 꿈이 컸다. 그때 제가 3~4개월 삐졌었다. 서로 아무 말도 안 하고 그랬다”고 덧붙였다.이에 출연진인 정호철이 “그때 거절 안 했다면 ‘참교육’을 못 볼 수도 있었겠다”고 말하자 붐은 “될 사람은 된다고, 그러고 나서 더 연기에 최선을 다했을 것”이라며 배우로 성공한 친구 김무열을 치켜세웠다.앞서 붐은 자신과 배우 김무열, 가수 비(정지훈)까지 일명 ‘안양예고 3대 천왕’으로 유명했던 사실을 방송을 통해 여러 차례 밝힌 바 있다.한편 붐은 1997년 혼성 그룹 ‘키’의 멤버로 가요계에 데뷔한 이후 그룹 ’뉴클리어‘, ’레카‘ 등의 멤버로 활동했다. 이후 특유의 재치 있는 입담과 예능감으로 수많은 예능 프로그램에 출연하며 방송인으로 자리 잡았다.붐이 아이돌 그룹에 영입하고자 했던 주인공인 김무열은 안양예고를 거쳐 성균관대학교 연기예술학과를 졸업했다. 이후 탄탄한 기본기를 바탕으로 연극과 뮤지컬 무대에서 실력을 다진 그는 영화 ‘작전’, ‘연평해전’, ‘악인전’, ‘범죄도시4’를 비롯해 드라마 ‘소년심판’, ‘참교육’ 등에서 열연하며 대한민국을 대표하는 연기파 배우로 독보적인 입지를 다졌다.강경민 기자