권은비, 야구장 물세례에 ‘썸머퀸’ 변신…“워터밤인 줄” [SNS★샷]

세줄 요약 잠실야구장 시구와 응원으로 시선 집중

두플래쉬 무대서 물세례 퍼포먼스 소화

누리꾼들 워터밤 연상 반응 쏟아짐

이미지 확대 사진=두산 베어스 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=권은비 인스타그램 캡처

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가수 권은비가 프로야구 시구자로 경기장을 찾아 물세례 퍼포먼스를 선보이며 ‘워터밤 여신’의 위엄을 다시 한번 입증했다.권은비는 지난 2일 서울 잠실야구장에서 개최된 두산 베어스와 LG 트윈스의 2026 프로야구 정규 시즌 경기에서 홈팀 두산의 시구자로 나섰다.이날 마운드에 올라 시구를 선보인 그는 이후에도 자리를 지키며 두산 베어스의 승리를 열정적으로 응원해 ‘승리 요정’으로 거듭났다. 그는 자신의 인스타그램에 현장 인증 사진과 함께 “승리까지 완벽”이라는 소감을 게재했다.두산 베어스 공식 소셜미디어(SNS)에는 권은비의 현장 직캠 영상도 공개됐다. 그는 이날 두산 베어스의 여름철 시그니처 이벤트인 ‘두플래쉬’ 축제 무대에 올라 공연을 펼쳤다. 응원단상에 깜짝 오른 권은비는 시원하게 쏟아지는 물줄기를 그대로 맞으며 두산 응원단 치어리더들과 함께 파워풀한 안무를 완벽하게 소화했다.권은비는 두산 베어스의 유니폼 상의에 짧은 핫팬츠와 민소매 크롭톱을 매치한 볼륨감 있는 몸매가 드러난 의상으로 경기장을 한층 뜨겁게 달궜다.영상을 접한 누리꾼들은 “워터밤인 줄 알았다”, “권은비가 가는 곳이 곧 워터밤이다”, “워터밤 안 간 이유가 있었네” 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 권은비는 2014년 걸그룹 ‘예아(Ye-A)’로 데뷔한 이후 서바이벌 오디션 프로그램 Mnet ‘프로듀스 48’에 출연하며 2018년 프로젝트 그룹 ‘아이즈원’으로 재데뷔했다. 팀 활동 종료 후에는 솔로 가수로 전향해 ‘언더워터(Underwater)’, ‘더플래시(The Flash)’ 등 인기곡을 발매하며 독보적인 퍼포먼스로 사랑받아 왔다.강경민 기자