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최수영 “과식했다가 응급실행”…어떤 증상 있었길래 [셀럽 건강]

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강경민 기자
수정 2026-08-03 14:43
입력 2026-08-03 14:43
세줄 요약
  • 과식 뒤 응급실 간 최수영 일화 공개
  • 김치말이 국수·고기 먹다 두통 호소
  • 다 토한 뒤 증상 완화, 식탐도 고백
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사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


그룹 ‘소녀시대’ 멤버 겸 배우 최수영이 과거 심각한 과식으로 인해 응급실까지 간 아찔한 일화를 공개했다.

지난 2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에는 가수 겸 배우 엄정화와 최수영이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 최수영은 평소 남다른 식탐과 음식에 대한 애정을 드러내던 중 과거 과식을 거듭하다가 응급실에 간 적이 있다고 고백해 스튜디오를 놀라게 했다. 최수영은 “한번 맛있는 걸 잡으면 계속 먹는다. 회식할 때 김치말이 국수를 좋아한다. 고기랑 같이 먹는 거. 그걸 먹다가 갑자기 머리가 너무 아픈 거다. 머리에 피가 안 통하는 느낌이더라. 응급실 가서 다 쏟아냈더니 (나아졌다)”고 당시의 상황을 설명했다.

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사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


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사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


배가 부른데도 그것을 계속 참고 먹느냐는 질문에 최수영은 “배부르다는 것보다 맛있다는 생각이 더 앞선다”고 마른 몸매와 상반된 의외의 먹성을 드러냈다. 또 그는 “먹는 걸 너무 좋아한다. 맛있는 걸 너무 좋아한다”고 음식에 대한 열정을 내비쳤다.

수영처럼 음식을 한꺼번에 과도하게 섭취하거나 급하게 먹으면 위장은 단시간 내에 물리적으로 과도하게 팽창하게 된다. 이로 인해 위 바로 위에 위치한 횡격막이 위쪽으로 강하게 압박받으면서 흉강 공간이 좁아지고, 결과적으로 폐의 정상적인 호흡 운동과 심장으로 향하는 혈액 순환이 방해를 받게 된다.

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사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


위가 과도하게 늘어나면 소화기계로 혈액이 급격히 몰리는 동시에 미주신경이 과도하게 자극돼 급격한 혈압 저하, 두통, 어지러움, 호흡 곤란 등의 자율신경 실조 증상이 나타날 수 있다.

최수영이 겪은 두통 역시 위장의 급격한 팽창이 상체와 두부의 원활한 혈액 순환을 방해하고 신경을 압박하면서 발생한 전형적인 소화기성 두통 및 뇌 혈류 저하 증상에 해당한다.

여기에 음식물이 식도와 인후부까지 차오를 경우 역류성 식도염 등을 유발할 수 있다.

강경민 기자
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