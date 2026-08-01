“기운 없어 보여”…효연, ‘결별’ 수영 안타까운 근황 전했다

세줄 요약 효연, 유리·수영과 MBC 사옥 방문

건강 슬리퍼 선물로 멤버들 챙김

수영 기운 없어 보여 웃음 유발

이미지 확대 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 캡처

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그룹 소녀시대 멤버 효연이 유닛 ‘효리수’ 활동을 함께하는 멤버 유리와 수영을 향한 애정을 드러냈다.지난달 29일 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’에는 ‘효리수 데뷔 프로젝트’ 5화가 공개됐다.영상에는 효연, 유리, 수영이 MBC 사옥을 방문해 ‘쇼! 음악중심’ CP와 만나 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.리더 역할을 맡은 효연은 멤버들을 위한 선물도 준비했다.그는 건강 슬리퍼를 건네며 “이제는 건강도 챙겨야 할 나이니까 선물해 주려고 했다”고 말했다.제작진은 “요즘 멤버들에게 선물을 자주 하는 것 같다”고 물었다.이에 효연은 “유리는 자꾸 탈퇴한다고 하고, 수영이는 기운이 없어 보이더라. 선물을 받으면 기분이 좋아지지 않을까 싶어서 준비했다”고 설명했다.이에 유리가 “신발 선물하면 도망간다는 말도 있잖아”라고 받아치자, 효연은 “아, 맞다”라며 당황하는 모습을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.온라인뉴스부