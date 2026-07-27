지예은♥바타, 이제 대놓고 ‘럽스타’…커플 사진 대방출 [SNS★샷]

세줄 요약 인스타그램 커플 사진 공개와 생일 축하 메시지

지예은의 하트 화답과 꽃다발 사진 공유

지난 4월 연인 인정, 교회 친구서 발전

이미지 확대 사진=바타 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=지예은 인스타그램 캡처

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배우 지예은과 댄서 바타가 공개적으로 서로를 향한 애정을 드러내 이목을 집중시켰다.바타는 지난 26일 자신의 인스타그램에 지예은과 함께한 추억이 담긴 사진을 여러 장 게재했다. 두 사람이 대중 앞에서 직접적인 애정을 공개적으로 표현한 것은 이번이 처음이다.공개된 게시물에서 바타는 ‘Happy birthday my 강아디’라고 적으며 지예은의 생일을 축하했다. 이에 지예은 역시 하트 이모티콘을 남기며 화답해 달달한 분위기를 자아냈다.지예은 또한 본인의 인스타그램을 통해 “축하해 주셔서 감사합니다. 생일 좋다아”라는 멘트와 함께 연인인 바타로부터 선물 받은 것으로 추정되는 꽃다발을 안은 사진과 커플 사진을 공유했다.지예은은 최근 한 웹 예능 프로그램에 출연해 두 사람의 연애 비하인드 스토리를 직접 털어놔 화제를 모으기도 했다. 당시 방송에서 그는 “썸은 한두 달 걸렸다”며 “좀 더 대화를 나눠야 하지 않나 싶다. 초반엔 표현을 잘 못한다. 부끄럽다. 그리고 내가 더 그 마음을 보여 주기 싫다”고 조심스러운 마음을 전했다.이어 자신의 연애 스타일에 대해 “저는 비행기 같다. 비행기가 뜰 때까지 조금 오래 걸리지만 한 번 뜨면 쭉 간다. 올인한다”고 밝혔다.한편 지예은과 바타는 지난 4월 공식 입장을 통해 연인 사이임을 알렸다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 오랜 기간 알고 지내던 교회 친구 사이에서 자연스럽게 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.강경민 기자