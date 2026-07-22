메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

‘90년생’ 박환희, 15살 중학생 아들 공개 “자랑이다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-22 21:07
입력 2026-07-22 21:07
세줄 요약
  • SNS 질문에 아들 존재와 애정 공개
  • 15살 중학생 아들, 인생의 큰 자랑 언급
  • 과거 사진 공개와 가족사도 함께 회자
이미지 확대
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처


배우 박환희(35)가 중학생 아들을 두고 “내 인생의 큰 자랑”이라고 밝혔다.

박환희는 지난 21일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 팬들의 질문을 받고 답하는 시간을 가졌다.

한 팬이 “아들이 있어요?”라고 질문하자, 박환희는 “네. 제 인생의 가장 큰 자랑이에요. 15살인데 벌써도 아주 멋진 사람이에요”라고 답했다.

앞서도 박환희는 SNS에 아들의 사진을 올리며 “나의 영원한 아기, 나의 영원한 처음! 나의 영원한 최고!”라고 애정을 드러낸 바 있다.

이미지 확대
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처


박환희는 1990년생으로 만 35세다.

그는 지난 2011년 가수 빌스택스와 결혼해 2012년 득남했으나, 2013년 이혼했다.

현재 양육권은 빌스택스에게 있는 것으로 알려졌다.

한편 박환희는 2015년 KBS2 ‘후아유-학교 2015’로 데뷔했다.

KBS2 ‘태양의 후예’에서 간호사로 등장하며 대중들에게 얼굴을 알렸다.

지난해 드라마 ‘미지의 서울’, ‘UDT: 우리 동네 특공대’ 등에 출연했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
박환희가 아들에 대해 표현한 평가는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기