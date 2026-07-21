[포토] 트와이스 미사모, 공항에 뜬 ‘비주얼 여신들’

1 / 11 이미지 확대 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.

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트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다.뉴스1