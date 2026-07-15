‘윤종신♥’ 전미라, 가족 사진 공개…삼남매 벌써 ‘아빠 키와 비슷’

세줄 요약 가족사진 공개, 오랜만의 단체샷 화제

삼남매 성장, 아빠와 비슷한 큰 키

윤종신·전미라 부부, 1남 2녀 가족

이미지 확대 사진=전미라 인스타그램 캡처

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가수 윤종신의 아내이자 전 테니스 선수 전미라가 단란한 가족의 일상을 담은 사진을 공개했다.전미라는 15일 자신의 인스타그램에 “얼마 만의 가족사진인지”라는 글과 함께 단체 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 윤종신, 전미라 부부와 세 자녀가 나란히 서서 카메라를 응시하고 있다. 무엇보다 눈길을 끄는 것은 부모의 유전자를 물려받아 부쩍 성장한 삼남매의 신장이다. 사진 속에서 세 자녀는 아버지 윤종신과 비슷하거나 오히려 더 큰 키를 자랑하며 놀라움을 자아냈다. 장성한 아들의 훤칠한 외모는 물론, 윤종신보다 한층 돋보이는 두 딸의 우월한 기럭지가 시선을 사로잡았다.윤종신과 전미라는 지난 2006년 결혼해 2007년 장남 라익 군을 얻었다. 2009년 차녀 라임 양, 2010년 막내 라오 양이 태어났다.한편 윤종신은 지난 1990년 015B의 객원보컬로 데뷔했다. 이후 1991년 솔로 1집을 발매하면서 본격적인 가수 활동을 시작해 ‘오래전 그날’, ‘내일 할 일’, ‘환생’, ‘팥빙수’, ‘본능적으로’, ‘좋니’ 등의 수많은 히트곡들을 포함 600여 곡을 발표했다.전미라는 1993년 최연소 국가대표로 발탁된 테니스 선수로, 한국 여자 테니스의 간판스타로 활약했다. 현재는 테니스 해설위원으로 활동하고 있다.강경민 기자