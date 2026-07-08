박수홍 딸 재이, 해외도 홀린 ‘인형 외모’…6개 국어 자막까지

세줄 요약 재이, 해외 시청자까지 사로잡은 인형 외모

김다예, 6개 국어 자막으로 글로벌 팬 배려

생후 13개월 광고 18개 발탁, 인기 입증

이미지 확대 사진=김다예 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=김다예 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸 재이 양의 폭발적인 글로벌 인기를 입증했다.재이 양은 어린 나이에도 불구하고 국내외를 아우르는 남다른 주목을 받으며 인기를 얻고 있다.김다예는 7일 자신의 인스타그램에 “5%의 외국인 시청자분들을 위해서 콘텐츠 하나하나 자막 작업하고 있어요”라는 글과 함께 현재 유튜브 채널 운영 상황이 담긴 사진을 공유했다. 사진 속에는 영어, 스페인어, 일본어, 중국어, 아랍어 등 6개 국어 이상의 다국어 자막이 적용된 영상 편집 현황이 담겨 있다.그는 재이 양을 지켜보는 시청자의 분포를 언급하며 글로벌 인기를 실감케 했다. 이어 미국, 일본, 캐나다, 오스트레일리아, 베트남, 독일, 중국, 인도, 뉴질랜드, 인도네시아 등을 “재이를 봐주시는 Top 10 국가”로 꼽으며 감사를 표했다.재이 양의 이러한 인기는 방송 출연뿐 아니라 광고 촬영 현황에서도 드러난다. 생후 13개월에 무려 18개의 광고 모델로 발탁되는 등 1세의 나이부터 종합소득세 납부 대상자가 되기도 했다. 이러한 폭발적인 관심에 보답하고자 김다예는 직접 다국어 자막을 제작하는 등 세심한 노력을 기울이고 있다.박수홍과 김다예 부부는 2021년 23세라는 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었다. 이후 2024년 기다리던 딸 재이 양을 품에 안았다. 부부는 현재 유튜브 채널을 통해 딸의 성장 과정과 함께하는 일상을 공유하고 있다.강경민 기자