‘하이닉스 몰빵’ 미자 “이상한 꿈 꿨다”…누리꾼들 또 ‘웅성웅성’

세줄 요약
- 하이닉스 투자 손실 스트레스 고백
- 이상한 꿈 내용 공개, 불안 심경 표출
- 누리꾼들 주식 걱정 반영 추측
개그우먼 미자가 최근 주식 투자와 관련된 심적 스트레스를 엿볼 수 있는 근황을 전했다.
미자는 6일 자신의 인스타그램에 최근 겪은 기이한 꿈 내용을 공유하며 근황을 알렸다.
그는 “이상한 꿈을 꿨다”며 “내 전화번호가 유튜브에 공개되면서 갑자기 이상한 전화 미친 듯이 오고, 카톡 계속 오고, 이상한 사람들이 집 앞에 와있고 무서웠다. 개꿈이지?”라고 적으며 불안했던 심경을 내비쳤다.
해당 게시물을 본 한 누리꾼이 “하이닉스 때문에 욕먹어서 그런 꿈을 꾼 것 같다”고 답변을 남기자 미자는 “빵 터집니다. 맞는 것 같기도”라고 답하며 최근 주식 투자로 인해 겪고 있는 스트레스를 인정했다.
이를 본 다른 누리꾼들은 “스트레스가 많이 쌓였나 보다”, “인기가 더 많아지는 꿈이다” 등의 반응을 보이며 그를 위로했다.
실제로 미자는 앞서 지난 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 투자 중인 종목에서 약 1억 원에 달하는 거액의 손실을 기록하고 오열했던 경험을 고백해 화제를 모았다. 이어 손실을 만회하기 위해 손절한 금액으로 SK하이닉스에 전액 투자한 것으로 전해진다.
그는 “주식을 안 해야 돈 모으실 것 같은데 계속하시는 이유 여쭤봐도 될까요?”라는 한 팬의 질문에 “포모(FOMO, 소외공포)”라고 답했다.
미자는 그동안 개인 채널을 통해 하이닉스 주식을 매수해 ‘몰빵’ 투자 중이라는 사실을 여러 차례 언급해왔다.
그는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 “저 방금 하이닉스 들어갔다”며 “이번에도 잃으면 내 인생 주식은 없다”라는 글과 함께 주당 270만원에 SK하이닉스 주식을 매수한 화면을 갈무리한 사진을 남기기도 했다.
한편 미자는 지난 2022년 개그맨 김태현과 결혼해 결혼 생활을 이어가고 있다.
강경민 기자
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