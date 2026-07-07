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42kg ‘뼈말라’ 신지, 운동 시작 근황…더 마를까 걱정

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강경민 기자
수정 2026-07-07 09:32
입력 2026-07-07 09:32
세줄 요약
  • 42kg대 체중 감소로 건강 우려 확산
  • 인스타그램에 운동 시작 근황 공개
  • 남편 문원 응원 속 회복 의지 표명
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사진=신지 인스타그램 캡처
사진=신지 인스타그램 캡처


그룹 ‘코요태’ 신지가 건강을 회복하기 위한 본격적인 운동을 시작했다.

최근 42kg대까지 몸무게가 내려가 팬들의 걱정을 산 바 있다.

신지는 6일 자신의 인스타그램에 “시작. 고마워요 남편♥”이라는 글과 함께 헬스장에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다. 코멘트로 볼 때 남편 문원이 운동을 시작하는 데 큰 영향을 미친 것으로 보인다.

그는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 이후 유튜브와 방송을 통해 신혼 생활을 전하고 있다.

공개된 사진 속 신지는 편안한 운동복 차림으로 트레이너의 지도에 따라 차근차근 동작을 익히고 있었다. 등 라인이 과감하게 드러나는 화이트 컬러의 운동복을 착용한 그는 등 뼈가 뚜렷하게 드러날 정도로 마른 모습이다.

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사진=유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처
사진=유튜브 ‘어떠신지?!?’ 캡처


앞서 신지는 지난 5월 본인의 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’를 통해 체중 감소 사실을 밝힌 바 있다. 당시 그는 “키 164cm인데 43kg까지 빠졌다. 42.9kg을 봤다”고 말하며 “정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다”고 전해 팬들의 걱정을 샀다. 164cm의 키에 40kg대 초반의 몸무게는 저체중에 해당하기에 팬들은 그의 건강을 염려하는 목소리를 높여왔다.

한편 신지는 1998년 3인조 혼성그룹 ‘코요태’로 데뷔해 ‘순정’, ‘실연’, ‘비몽’, ‘파란’, ‘디스코왕’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다.

강경민 기자
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