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[포토] 나연, 사랑스러운 토끼

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수정 2026-06-26 14:53
입력 2026-06-26 14:53
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트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.

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