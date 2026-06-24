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풍자, 과거 남친 결별 사유 “물 마시러 와서 우리집 도자기 훔쳐가”

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수정 2026-06-24 10:48
입력 2026-06-24 10:48
세줄 요약
  • 풍자, 랄랄과 결혼·소개팅 대화 나눔
  • 전 남자친구 결별 사유로 도자기 절도 언급
  • 구체적 교제 시점은 밝히지 않음
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유튜브 채널 ‘풍자테레비’
유튜브 채널 ‘풍자테레비’


방송인 풍자가 예전 남자친구와 헤어진 이유를 밝혔다.

22일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘코끼리와 하마의 공동육아’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 풍자는 크리에이터 랄랄과 결혼에 관한 대화를 나누던 중 소개팅을 요청했다. 풍자는 “나보다 키가 커야 한다. 내 키는 171㎝다”라며 “사람의 느낌을 본다”고 말했다.

랄랄은 “이런 말 하는 애들이 다 ‘모솔’(모태솔로)이다”라고 받아치며 웃음을 자아냈다.

이어 “내가 보니까 풍자가 눈이 높다”면서 “걔랑은 왜 헤어졌냐. 돈 빌려 달라고 했느냐”라며 풍자의 예전 남자친구를 언급했다.

이에 풍자는 “목마르다고 물 마신다고 왔다가 우리 집 도자기 훔쳐 갔다”면서 “정말 잠깐이었는데 그 찰나의 순간을 놓치지 않더라”고 말해 충격을 안겼다.



풍자가 이날 방송에서 언급한 전 남자친구가 언제 사귄 사람인지는 구체적으로 밝히지 않았다.

온라인뉴스부
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