신기루 남편, 40kg 감량 근황…“실제로 보니 너무 잘생겨”

세줄 요약 남편 40kg 감량 근황 공개

잘생김·따뜻함 칭찬 이어짐

결혼 8년차 권태기 고백

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이미지 확대 사진=유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처

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개그우먼 신기루가 남편의 근황과 함께 결혼 생활에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.지난 16일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’의 콘텐츠 ‘신여성’에는 신기루가 게스트로 출연했다.이날 조혜련은 신기루의 남편에 대해 “실제로 보니 너무 잘생기고 따뜻한 사람”이라며 칭찬을 아끼지 않았다. 이어 “남편이 살이 많이 빠졌지?”라고 묻자 함께 출연한 이선민도 신기루 남편의 달라진 외형 변화를 언급하며 “기사로 봤을 때는 기루 선배가 두 명 있는 느낌이었다. 그런데 살이 한 40kg 정도 빠지셨더라”고 놀라움을 전했다.이에 신기루는 “저를 보면서 거울 치료한 것 같다”며 “어우, 저렇게는 되면 안 되겠다. 내가 저만해? 이런 생각으로 뺀 것 같다”고 덧붙여 출연진을 폭소케 했다.2019년 결혼해 결혼 8년차를 맞은 신기루에게 조혜련은 “싸우지는 않냐”며 부부 관계에 대해 질문을 던졌다. 신기루는 “(바빠서) 잘 못 만나니 잘 싸우지도 않는다”고 답했다. 그러나 원만한 관계 뒤에는 권태기의 시간이 있었음도 솔직히 고백했다.그는 “어느 순간 ‘내가 이 결혼 생활을 계속 유지해야 하나’라는 생각이 들었다”며 “예전에는 옆에 있기만 해도 떨렸는데 그런 감정이 없어지니까 ‘왜 살아야 하지?’라는 생각이 들더라”고 말했다. 이어 “예전에는 질투하고 싸우고 해야 사랑한다고 생각했다”며 “싫지도 않고 싸울 일도 없어 왜 같이 살아야 할까 크게 한번 왔던 적이 있다”고 권태기가 찾아왔던 당시의 복잡한 감정을 토로했다.이야기를 듣던 이경실은 슬하에 자녀가 없는 두 사람에게 반려견을 키우는 것이 부부 관계에 도움이 될 수 있다고 조언했다. 이경실은 “부부가 공통으로 할 일이 없을 때 강아지를 키우면 자연스럽게 대화가 많아진다”며 “시간이 지나면 정말 소중한 가족처럼 느껴진다”고 설명했다.한편 신기루의 남편은 신기루보다 한 살 연상으로 용인대학교 유도 선수 출신의 사업가로 알려져 있다.강경민 기자