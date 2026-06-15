태연, 축구 입덕하나…‘골때녀’ 팀 “합격 문자 드립니다”

세줄 요약 태연, 민호에게 축구 기초 배우며 입문

월드컵 열기 속 의외의 운동 감각 공개

골때녀 제작진, 합격 댓글로 화답

이미지 확대 사진=태연 공식 유튜브 채널 캡처

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가수 태연이 축구에 대한 남다른 관심을 드러내며 화제의 중심에 섰다.14일 태연의 유튜브 채널에는 ‘탱구의 불꽃 축구 입덕기 (W/민호)’라는 제목의 영상이 올라왔다. 평소 ‘집순이’로 유명한 태연은 영상에서 샤이니 민호에게 축구의 기초를 배우는 과정을 공개했다.그는 “어제 낮부터 마음의 준비를 하고 아침에 기상했다. 다치지 않게 배워 보겠다”며 의욕을 보였다.태연이 갑작스럽게 축구에 관심을 둔 배경에는 월드컵이 있었다. 그는 “월드컵이지 않나. 갑자기 나도 너무 신이 나서”라며 축구 열풍에 동참했음을 알렸다. 민호의 지도 아래 축구에 입문한 태연은 생각보다 능숙한 모습을 보였다. 태연의 운동 실력을 본 민호는 당황한 듯 “누나 왜 잘하냐”고 말해 태연을 폭소케 했다. 이어 “실전에서 이렇게 하면 사람들이 놀랄 것”이라며 감탄했다.그러자 태연은 “나 ‘골때녀’도 가능하겠냐”며 스포츠 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’ 출연에 대한 자신감을 드러냈다. 민호는 “그분들은 어마어마한 분이다”라고 말하자 태연은 “그렇지. 리스펙한다”라며 웃어넘겼다.해당 영상이 공개되자 SBS ‘골 때리는 그녀들’ 제작진은 직접 공식 계정을 통해 “안녕하세요 스카우트 팀입니다. 인사이드 패스할 때 손이 예사롭지 않네요. 합격 문자 통보 드립니다. 제발”이라는 댓글을 남겨 뜨거운 반응을 이끌어냈다.마른 몸매 때문에 운동과 거리가 멀 것으로 보이지만 태연의 이러한 의외의 운동 실력은 이미 과거에도 언급된 바 있다.지난해 tvN ‘놀라운 토요일’에 ‘무쇠소녀단2’ 코치로 출연한 김지훈은 과거 소녀시대의 헬스 트레이너로 활동했던 시절을 언급하며 태연을 지목했다. 김 코치는 “태연 씨가 보면 운동신경 제로 같은데 의외로 중상위권이었다”고 밝히며 태연의 운동 신경을 높게 평가해 주목받았다.강경민 기자