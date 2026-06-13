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‘환한 미소’ 혼자 아니었다…소녀시대 수영, 결별 후 첫 근황

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수정 2026-06-13 22:04
입력 2026-06-13 22:04
세줄 요약
  • 정경호와 결별 인정 뒤 첫 공식 일정 참석
  • 어울림 마라톤서 밝은 미소와 인사 전함
  • 부친 동행으로 행사 의미와 선행 부각
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수영 인스타그램
수영 인스타그램


그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 배우 정경호와의 결별 소식 이후 첫 공식 행사에 참여하며 근황을 전했다.

13일 최수영은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “올해도 어울림 마라톤”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 이날 오전 서울 마포구 상암월드컵공원 평화광장에서 열린 ‘제12회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 대회’에 참석한 최수영의 모습이 담겼다.

최수영은 주황색 대회 티셔츠를 입고 가수 션, 배우 이상윤 등 동료 연예인 및 참가자들과 함께 환한 미소로 인사를 나눴다.

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수영 인스타그램
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수영 인스타그램
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특히 이번 행사는 실명퇴치운동본부 회장을 맡고 있는 최수영의 부친이 함께해 의미를 더했다.

최수영은 오랜 기간 실명퇴치운동본부 홍보대사로 활동하며 연구 기금을 기부하는 등 선한 영향력을 이어오고 있다.

한편 최수영은 14년간 교제해 온 배우 정경호와의 결별 사실을 지난 9일 인정했다.

결별의 아픔을 뒤로하고 밝은 모습으로 공식 일정을 소화한 최수영은 오는 7월 8일 개막하는 연극 ‘베니스의 상인’에 출연한다.

온라인뉴스부
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