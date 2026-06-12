[포토] ‘과달라하라 붉은악마’ 카리나-윈터

세줄 요약 과달라하라 경기장 주변, 한국 응원 열기 확산

손흥민 유니폼·태극기 든 현지 팬들 대거 등장

한국 원정팬도 합세해 장외 분위기 압도

1 / 11 이미지 확대 1일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기를 찾은 그룹 에스파의 멤버 카리나(왼쪽)와 윈터가 태극기를 펼쳐 들어보이고 있다. 2026.6.12

뉴스1

이미지 확대 1일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기를 찾은 그룹 에스파의 멤버 카리나(왼쪽)와 윈터가 태극기를 펼쳐 들어보이고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 에스파 카리나(왼쪽)와 윈터가 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 기다리고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 11일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 열리는 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 걸그룹 에스파 카리나와 윈터가 셀카를 찍고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 앞두고 한국팬들이 경기장 밖에서 입장을 기다리고 있다.

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이미지 확대 한국팬들이 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 기다리고 있다.

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이미지 확대 한국팬이 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 기다리고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 한국팬들이 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 기다리고 있다.

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이미지 확대 한국팬이 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 기다리고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 한국과 체코의 경기를 앞두고 한국팬이 경기장 밖에서 입장을 기다리고 있다.

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이미지 확대 11일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 열리는 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 한국 응원단이 열띤 응원을 펼치고 있다. 2026.6.12

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“비바 라 꼬레아!”(한국 만세!)4년을 기다린 태극전사들의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기, 체코와의 맞대결을 앞둔 11일(현지시간) 멕시코 할리스코주의 과달라하라 스타디움 근처는 일찌감치 축제의 장으로 변해 있었다.한국 국가대표팀의 붉은 유니폼을 입거나 태극기를 두른 현지 ‘명예 한국인’들은 지나가다 한국 팬을 마주칠 때면 어김없이 반가운 미소와 함께 “꼬레아!”를 외쳤다.지구 반대편 멕시코에서 열리는 축제인 만큼 개최국의 상징인 초록색 유니폼이 가장 눈에 띄었는데, 한국을 응원하는 현지 팬들의 비중도 놀라울 정도로 높았다.장외 응원전에서만큼은 한국이 일찌감치 체코에 ‘판정승’을 거둔 모양새였다.한국 대표팀 유니폼을 챙겨 입은 현지 팬은 10명 중 1명꼴로 쉽게 찾아볼 수 있었고, 단연 ‘월드클래스 캡틴’ 손흥민(LAFC)의 이름이 새겨진 유니폼이 압도적으로 많았다.멕시코 유니폼을 입은 채 뺨에 태극기 페이스 페인팅을 하거나, 거대한 태극기를 망토처럼 두르고 한국에 대한 각별한 애정을 드러내는 이들도 있었다.상대 팀인 체코 대표팀 파트리크 시크나 라디슬라프 크레이치의 유니폼을 입은 원정 팬들도 이따금 보였지만, 거대한 ‘붉은 물결’ 앞에서는 기를 펴기 어려울 정도였다.일찌감치 도착해 입장을 기다리던 마르티네스 가족은 손흥민의 열혈 팬인 아들 모리시오의 10번째 생일을 맞아 온 가족이 한국 대표팀 유니폼을 맞춰 입고 경기장을 찾았다.아버지 에두아르도(50)씨는 “우리 가족에게는 400만원이라는 큰돈이 들었지만, 아들이 워낙 손흥민의 광팬이라 생일날 꼭 경기를 보여주고 싶었다”며 “아빠로서 특별한 추억을 만들어주기로 했다”고 밝혔다.영어가 서툰 모리시오는 손흥민이 왜 좋으냐는 물음에 그의 시그니처인 ‘찰칵 세리머니’ 포즈로 화답했고, 경기가 기대되느냐는 질문에는 격하게 고개를 끄덕였다.지구 반대편까지 날아온 한국 원정 팬들의 열정도 현지인들 못지않았다.직장에서 귀한 연차를 끌어 쓰고 왔다는 김영남(47)씨는 이번이 벌써 5번째 월드컵 관전이다.그는 “2002년 한일 월드컵을 시작으로 독일, 러시아, 카타르에 이어 이번이 5번째”라며 “월드컵 현장은 느낌이 아예 다르다. 평소 애국심이 크지 않던 사람도 저절로 피가 끓어오르고, 애국가가 울려 퍼지면 전율이 흐른다”고 벅찬 감정을 전했다.7일의 긴 연차를 내고 멕시코를 찾은 임영배(32)씨는 새빨간 가발을 쓴 덕에 ‘유명 인사’로 떠올랐다.임씨는 “현지인들이 한국인에게 엄청난 호감을 갖고 있다는 걸 온몸으로 느끼고 있다. 벌써 10명 넘게 같이 사진을 찍어드렸다”며 “손흥민 선수의 마지막이 될지도 모르는 월드컵 무대라 생애 첫 ‘직관’을 결심했다”고 환하게 웃어 보였다.멕시코 리가MX 통산 우승 횟수 공동 1위(12회)의 명문이며 ‘치바스’라는 별명으로 더 유명한 CD과달라하라가 홈구장으로 쓰는 이곳은 4만 8000명을 수용할 수 있다.한국 선수들이 경기 시작 약 한 시간을 앞두고 먼저 몸을 풀러 가벼운 조깅으로 달려 나오자, 뜨거운 함성이 울려 퍼졌다.‘캡틴’ 손흥민은 땀에 흠뻑 젖을 만큼 몸을 풀면서도 관중을 향해 호응을 유도하며 분위기를 한껏 끌어올리기도 했다.킥오프를 약 10분 남겨둔 시점, 관중석은 일부 특석을 제외하고는 빼곡하게 들어찼다.선발 출전하는 한국 선수들의 이름이 장내에 한 명씩 울려 퍼지자 팬들의 뜨거운 환호가 쏟아졌고, 마침내 전광판에 ‘캡틴’ 손흥민(7번)의 얼굴이 등장하자 경기장이 떠나갈 듯한 엄청난 함성이 터져 나왔다.온라인뉴스부