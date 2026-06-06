젠슨 황, 김선태 만났다?…홍대 식당서 포착된 뜻밖의 투샷

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세줄 요약 홍대 식당서 젠슨 황·김선태 투샷 포착

김선태, 사진 공유하며 유쾌한 반응

TV 속 유튜브 영상까지 겹쳐 화제

이미지 확대 김선태 인스타그램

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‘충주맨’으로 유명한 크리에이터 김선태가 엔비디아 최고경영자(CEO)인 젠슨 황과 뜻밖의 ‘투샷’을 공개해 화제를 모았다.김선태는 6일 자신의 인스타그램을 통해 네티즌이 올린 사진을 공유했다.공개된 사진에는 이날 서울 홍대의 한 식당을 찾은 젠슨 황의 모습이 담겼다. 특히 젠슨 황 뒤편에 설치된 TV에서는 김선태가 출연한 유튜브 영상이 재생되고 있어 눈길을 끌었다.우연히 한 화면에 젠슨 황과 김선태가 함께 담긴 셈이다.해당 사진을 올린 네티즌은 김선태를 태그하며 반가움을 드러냈고, 이를 본 김선태는 “젠슨황 샤라웃”이라는 짧은 글을 남기며 유쾌하게 반응했다.한편 젠슨 황은 이날 방한 후 첫 공식 일정으로 서울 홍대의 한 삼겹살집에서 국내 주요 기업 총수들과 만찬을 가졌다.이 자리에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석한 것으로 알려졌다.만찬 이후 젠슨 황 일행은 인근 치킨집으로 자리를 옮겨 대화를 이어간 것으로 전해졌다.온라인뉴스부