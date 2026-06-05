“특정 팬 챙기려고?”…제베원 박건욱, 팬사인회 ‘이벤트 조작’ 사과

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세줄 요약 팬사인회 추첨 번호 불일치 논란 확산

특정 팬 챙기기 의혹 제기와 영상 공유

박건욱, 팬 플랫폼 통해 사과문 게재

이미지 확대 사진=제로베이스원 공식 인스타그램 캡처

이미지 확대 제로베이스원 박건욱.

뉴스1

이미지 확대 제로베이스원.

웨이크원 제공

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그룹 ‘제로베이스원’의 멤버 박건욱이 최근 오프라인 팬 사인회 현장에서 불거진 추첨 이벤트 조작 의혹에 대해 사과했다.박건욱은 5일 팬 전용 소통 플랫폼을 통해 “최근 팬 사인회에서의 제 행동에 대해 진심 어린 사과를 드리고 싶다”며 장문의 사과문을 게재했다.그는 “당시 현장에서 제가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데 그러지 못했다”며 “그로 인해 많은 분들께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 밝혔다.이번 논란은 최근 개최된 제로베이스원의 오프라인 팬 사인회 현장에서 시작됐다. 현장에서는 팬들을 위한 이벤트로 멤버의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진 증정을 위한 추첨이 진행됐다. 그러나 박건욱이 추첨함에서 직접 뽑은 번호표의 숫자와 실제 호명한 당첨 번호가 서로 다른 정황이 현장에 있던 팬들의 카메라에 포착되면서 의혹이 불거졌다.이를 목격한 팬들은 박건욱이 특정 팬에게 선물을 챙겨주기 위해 의도적으로 추첨 결과를 조작한 것이 아니냐는 의혹을 제기했고, 이는 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 통해 빠르게 확산됐다.사안의 심각성을 인지한 박건욱은 소통 플랫폼을 통해 사과의 뜻을 전하며 진화에 나섰다. 그는 “이번 일을 결코 가볍게 여기지 않고 진심으로 반성하겠다”며 “이번 앨범 활동을 함께 응원해 주시고 믿어 주신 제로즈(팬덤명) 여러분께 다시 한번 실망감을 드려 죄송하다. 제로베이스원 멤버들과 옆에서 함께 애써 주시는 스태프 분들께도 죄송하다는 말씀 드리고 싶다”고 고개를 숙였다.끝으로 “앞으로는 더 신중하게 행동하고, 제로즈 여러분께서 보내 주시는 믿음에 부끄럽지 않은 사람이 될 수 있도록 진심을 다해 반성하고 성장하겠다. 다시 한번 진심으로 죄송하다”고 글을 마무리했다.한편 박건욱이 속한 ‘제로베이스원’은 2023년 엠넷의 글로벌 아이돌 서바이벌 프로그램 ‘보이즈플래닛’을 통해 결성된 다국적 보이그룹이다. 2026년 3월 완전체 9인 체제 활동은 공식 종료됐으며, 장하오, 리키, 한유진, 김규빈은 ‘앤더블’로 재데뷔했다.강경민 기자