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장원영, 흰티에 청바지 입었을 뿐인데 ‘여신 미모’

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강경민 기자
수정 2026-06-01 14:25
입력 2026-06-01 14:25
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세줄 요약
  • 흰티·청바지로 완성한 장원영의 심플 패션
  • 수수한 메이크업에도 빛난 인형 같은 미모
  • 팬들, 자연스러운 모습에 찬사와 감탄
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사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브(IVE)’의 멤버 장원영이 기본 패션 아이템만으로도 독보적인 미모를 뽐냈다.

장원영은 지난달 31일 자신의 인스타그램에 “반짝이는 게 최고다(Shiny things just win every time)”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속에서 그는 가장 베이직한 스타일링인 흰색 티셔츠에 청바지를 입고 팔찌, 반지, 목걸이 등 액세서리를 착용한 채 포즈를 취하고 있다.

화려한 무대 의상이 아닌 심플한 의상과 수수한 메이크업에도 인형 같은 이목구비와 여신 미모가 빛을 발했다.

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사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


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사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


특히 형형색색의 꽃들 사이에서 다채로운 표정을 지어 보이는 그의 모습은 주변의 풍경을 압도하며 눈길을 끌었다.

해당 게시물을 접한 국내외 팬들은 “원영이 꽃보다 예쁘다”, “자연스러운 모습이 아름답다”, “화려하게 안 꾸며도 여신 미모다” 등의 댓글을 남기며 찬사를 아끼지 않았다.

아이브는 현재 대규모 전 세계 팬들을 직접 만나는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’ 일정을 소화하고 있다.

최근에는 일본 현지에서 새 미니 앨범 ‘루시드 드림(LUCID DREAM)’을 전격 발표하고 본격적인 현지 프로모션에 돌입했다.

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사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


강경민 기자
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