하지원, 이상화와 ‘부부 케미’ 절친 인증 “편하고 웃겨”

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세줄 요약 하지원·이상화, 유튜브서 절친 케미 공개

행사장 방문한 이상화, 하지원과 포옹 인사

문자 미확인 폭로에 현장 웃음바다

이미지 확대 사진=유튜브 ‘26학번 지원이요’ 캡처

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배우 하지원과 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 분야를 뛰어넘은 친분을 과시했다.지난 28일 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’에는 ‘둘이 무슨 사이? 강남 질투 대폭발하게 만들 하지원♥이상화의 부부 케미’라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 하지원은 학과 전공 행사인 월드 푸드 페스티벌을 준비하는 모습이 그려졌다.이날 행사장 야장에 하지원을 응원하기 위해 모습을 드러낸 이상화는 낯선 환경에 수줍어하며 등장했다. 그는 “지원 언니를 만나러 왔다. 혼자 오니까 되게 쑥스럽네”라며 하지원을 향한 각별한 마음을 표현했다. 분주히 움직이던 하지원은 예고 없이 찾아온 이상화를 발견하자마자 곧바로 포옹을 나누며 환대했다.자리에 앉아 담소를 나누던 중 이상화는 “우리가 3월 초에 만났는데 이렇게 급격하게 친해질 수 있었던 것은 뭘까?”라며 짧은 시간에 가까워진 배경에 대해 질문을 던졌다.이에 하지원은 “난 이상화가 너무 편하고 웃기다. 내가 불편하면 못 즐기는데 우리가 그게 맞나 보다”라고 화답했다. 이어 “나는 너를 일본에서 처음 봤을 때 그냥 느껴졌다. 너랑 만나서 일본에서 얘기하는데 그냥 좋았다”며 남다른 애정을 표현했다.두 사람의 인연은 지난 3월 이상화의 남편인 가수 강남이 운영하는 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에 하지원이 게스트로 출연하면서 시작됐다. 당시 일본 촬영 현장에서 처음 대면한 두 사람은 서로에게 좋은 인상을 받으며 급속도로 가까워진 것으로 보인다.이상화는 대화 도중 “언니가 내 문자를 2주 동안 안 봤다. 언니는 메시지를 보내야 하나 싶었다. 문자를 안 본다”고 폭로해 하지원을 당황하게 만들었다.기습적인 폭로에 하지원은 고개를 숙이며 “내가 (이)상화 씨한테 먼저 번호를 물어봤는데 문자 온 걸 몰랐다”고 해명에 나섰다. 그러자 이상화는 “거의 3~4주 동안 답문이 없었다. 그러고 나서 4주 뒤에 ‘어머 상화 씨. 이제 확인했어요’라고 하더라”라고 구체적인 기간까지 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.하지원은 “완전 깜짝 놀랐다”, “어이구. 깜짝이야 했다”며 미안한 기색을 표했고 이상화는 “그래도 괜찮다”며 쿨하게 응수했다.강경민 기자