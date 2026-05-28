연예 스타요즘 [포토] 손 하트 만드는 카리나 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/05/28/20260528800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-28 15:38 입력 2026-05-28 15:38 1/ 11 이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파(aespa)의 닝닝(왼쪽부터)와 윈터, 지젤, 카리나가 28일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 열린 정규 2집 ‘LEMONADE’(레모네이드) 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28.뉴스1 이미지 확대 그룹 에스파의 윈터가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 지젤이 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 닝닝이 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 윈터가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 지젤이 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 닝닝이 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 그룹 에스파의 카리나가 28일 서울 송파구 소피텔앰배서더호텔에서 열린 정규 2집 앨범 ‘레모네이드’ 기자간담회에 참석, 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 에스파가 28일 기자간담회를 개최한 목적은? 정규 1집 앨범 정규 2집 앨범