“믿기지 않겠지만”…‘타블로 딸’ 하루, 16살 미국 대학 준비 근황

세줄 요약 타블로, 딸 하루의 미국 대학 입시 근황 공개

16세 하루, AP 시험·SAT 준비 중이라고 밝혀

자신감 보탤 영화 OST로 ‘대부’ 음악 추천

이미지 확대 지난 2019년 에픽하이 유튜브 라이브에 등장한 하루.

이미지 확대 사진=유튜브 ‘TABLO’ 캡처

이미지 확대 사진=타블로 인스타그램 캡처

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힙합 그룹 ‘에픽하이’의 멤버 타블로가 딸 하루의 미국 대학 입시를 준비하는 근황을 공개했다.타블로는 지난 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 중요한 시험이나 인생의 전환점이 될 면접을 앞두고 있는 이들에게 자신감을 불어넣어 줄 수 있는 영화 OST를 추천하는 시간을 가졌다.이 과정에서 타블로는 어느덧 학업에 열중하고 있는 딸 하루의 이야기를 자연스럽게 꺼냈다. 그는 “제 딸 하루가 AP 시험을 보고 SAT 준비를 하고 있다”라며 “믿기지 않겠지만 하루가 그만큼 자랐다”고 밝혔다.여기서 언급된 AP(Advanced Placement)는 고등학생이 대학 수준의 과목을 고등학교에서 미리 이수하고 학점을 취득하는 제도다. SAT(Scholastic Aptitude Test)는 미국 대학 입학 전형에서 학생의 학업 능력을 평가하는 표준화된 시험이다. 2010년생으로 16세인 하루는 본격적으로 미국 대학 진학을 목표로 입시 전형을 밟고 있음을 알린 것이다.타블로는 “가끔 하루가 자신감이 없어질 때가 있다. 그럴 때 에너지가 필요하지 않나. ‘나는 뭐든 할 수 있어’ 하는 에너지”라며 “그럴 때 어떤 노래를 찾나? 그럴 때는 영화 OST를 찾는다”고 설명했다.그는 웅장한 서사가 돋보이는 영화 ‘대부’의 OST를 직접 추천하며 “하루가 시험을 볼 때마다 이 노래를 틀어줄 거다. 분명 효과 있을 것”이라고 덧붙였다.타블로는 지난해 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연했을 당시 딸 하루의 사춘기와 학업에 대한 철학을 밝혔다.그는 방송에서 “사춘기 너무 별일 없이 지나갔다. 친하게 친구처럼 지낸다. 세월이 진짜 빨리 간다고 생각한다”라며 딸과의 돈독한 유대감을 자랑했다.명문 사립대인 미국 스탠퍼드 대학교를 나온 타블로에게 “아이 성적에 집착 안 하냐”는 질문을 하자 그는 “제 자식한테는 ‘학벌이 굉장히 중요하다’고 얘기하기 그런 게 사실 뭐 학벌이 좋아도 (수익을) N분의 1 하고 있다”라며 에픽하이 팀 내 수익 분배 구조를 유머러스하게 폭로해 웃음을 자아냈다.이에 멤버 투컷은 “등산 콘텐츠 찍는데 스탠퍼드 나온 게 무슨 대수냐. 맛집 가서 맥주 마시고 맛있는 거 먹는데 스탠퍼드랑 무슨 상관이냐”라고 맞받아치기도 했다.한편 2003년 그룹 에픽하이로 데뷔한 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 슬하에 딸 하루를 두고 있다. 두 사람은 과거 KBS 2TV 육아 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 동반 출연해 남다른 가족애를 보여주며 대중의 큰 인기를 얻은 바 있다.강경민 기자