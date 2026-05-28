[포토] 트와이스 사나, 가녀린 쇄골에 감춰진 탄탄한 볼륨감

이미지 확대 사진=사나 SNS 캡처

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트와이스 사나가 베를린 월드투어 비하인드 컷을 공개하며 깜찍함과 성숙함을 넘나드는 반전 매력을 선보였다.사나는 자신의 SNS에 “밀린 건 정말 많지만 베를린”이라는 글과 함께 백스테이지 사진을 게재했다.사진 속 사나는 월드투어 로고가 새겨진 루즈핏 화이트 맨투맨을 오프숄더 스타일로 연출해 가녀린 쇄골 라인과 탄탄한 볼륨 몸매를 동시에 자랑했다. 여기에 보라색 리본과 페이스 페인팅으로 특유의 ‘큐티 섹시’ 아우라를 완성했다.한편 사나가 속한 트와이스는 최근 미국 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 팬 투표로 선정되는 ‘베스트 여성 K-팝 아티스트’를 수상하며 막강한 글로벌 영향력을 입증했다. 현재 전 세계 43개 도시를 순회하는 역대급 규모의 월드투어를 진행 중인 트와이스는 베를린에 이어 암스테르담에서 유럽 투어의 피날레를 장식할 예정이다.온라인뉴스부