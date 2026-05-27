이지아, 슬림 몸매에 ‘한강 라면’ 반전 먹방 공개

세줄 요약 한강 라면 먹방 공개

크롭 티셔츠로 슬림 몸매 화제

SNS 통해 소탈한 일상 공유

이미지 확대 사진=이지아 인스타그램 캡처

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배우 이지아가 슬림한 몸매와 대조되는 털털한 한강 일상을 공개해 화제다.이지아는 지난 26일 자신의 인스타그램에 “한꺼번에”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 긴 웨이브 헤어스타일에 선글라스를 매치해 캐주얼한 룩을 연출했다.그는 복부가 드러나는 하얀색 크롭 반팔 티셔츠를 입고 한 줌 허리를 드러냈다. 40대 후반이라는 나이가 믿기지 않을 정도로 군살 하나 없는 탄탄하고 슬림한 몸매가 감탄을 자아냈다. 1978년생인 이지아는 올해 48세다.또 다른 사진에서는 ‘한강 라면’을 즐기는 소탈한 반전 일상이 포착됐다. 식단 관리와 운동으로 슬림한 몸매를 유지하고 있는 것으로 알려진 그의 의외의 먹방 모습이 시선을 끌었다.한편 이지아는 2007년 MBC 대작 드라마 ‘태왕사신기’로 데뷔해 단숨에 스타덤에 올랐다. 이후 드라마 ‘베토벤 바이러스’, ‘아테나: 전쟁의 여신’, ‘세 번 결혼하는 여자’, ‘펜트하우스’ 등 다수의 인기작에서 주연으로 활약했다.현재는 휴식기를 보내며 소셜미디어(SNS) 등을 통해 일상을 공유하고 있다.강경민 기자