백상서 “많이 아프시다” 고백 17일 만에…이수지, 시부상 비보

세줄 요약 이수지 시아버지 별세 소식 전해짐

백상예술대상서 투병 사실 언급한 바

빈소 구례 마련, 발인 27일 예정

이미지 확대 코미디언 이수지. 인스타그램

이미지 확대 코미디언 이수지가 유치원 교사 ‘이민지’ 역할을 맡아 유치원에 쏟아지는 과도한 민원과 교사들이 겪는 고충을 풍자한 ‘진짜 극한직업 : 유치원 선생님’ 두 번째 영상. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’

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코미디언 이수지가 시부상을 당했다.25일 소속사 씨피엔터테인먼트 관계자는 “이수지씨의 시아버지가 오늘 별세하셨다”고 밝혔다.빈소는 전남 구례산림조합장례식장에 마련될 예정이며, 발인은 오는 27일이다.이수지는 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상 시상식에서 방송 부문 예능상을 수상한 뒤 “시아버님이 많이 아프시다. 방송을 보시고 미소 지으셨으면 좋겠다”며 투병 사실을 언급한 바 있다.소속사 측은 “이수지씨와 유가족분들께 따뜻한 위로와 애도를 부탁드리며, 삼가 고인의 명복을 빈다”고 전했다.한편 이수지는 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔한 뒤 2012년 재도전해 KBS 27기 공채 개그맨이 됐다.이후 KBS 2TV 간판 코미디 프로그램 ‘개그콘서트’에서 조선족 캐릭터 린자오밍으로 큰 인기를 얻었다.이어 쿠팡플레이 코미디 시리즈 ‘SNL 코리아’와 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서도 다양한 캐릭터를 선보여 화제를 모았다.이수지는 2018년 3세 연하 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 아들을 뒀다.하승연 기자