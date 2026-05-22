걸스데이 소진♥이동하, 잠옷 입고 ‘달달한 신혼’ 일상 공개

세줄 요약 남편 이동하의 생일 이벤트에 박소진 감동

보라색 케이크·꽃다발·엽서로 세심한 준비

잠옷 차림 신혼 일상과 다정한 사진 공개

이미지 확대 사진=소진 인스타그램 캡처

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그룹 걸스데이 출신 배우 박소진이 남편인 배우 이동하가 준비한 생일 이벤트에 감동을 표했다.박소진은 지난 21일 자신의 인스타그램에 “가장 사랑하는 남자와 고양이 두 마리만 있으면 매일 행복하다”라는 글을 올리며 사진 여러 장을 공개했다.이어 “내가 가장 좋아하는 보라색으로 가득 채워준 연보라 케이크와 꽃다발, 보라색 엽서까지 너무 감동이었다”라고 남편의 세심함을 언급했다.그는 “꽃 한 송이 한 송이가 다 예뻐서 영상으로 꼼꼼히 남겼다. 최고로 행복한 생일이었다”라며 남편 이동하를 향한 고마움과 행복감을 아낌없이 표현했다.사진 속에는 꽃다발을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있는 박소진의 모습이 담겨 있다. 또한 남편과 얼굴을 맞댄 채 장난스러운 표정을 지으며 신혼의 달달한 분위기를 연출했다. 편안한 잠옷 차림으로 맞은 생일상은 편안하면서도 안정적인 신혼의 모습이 고스란히 묻어났다.이들의 달콤한 신혼 일상을 접한 배우 이시언은 “남편분 정말 스윗하다”라며 감탄 섞인 반응을 남겼고, 방송인 미자 역시 “마지막 생일상이 감동이다”라며 댓글을 남겼다.한편 박소진은 지난 2010년 걸그룹 ‘걸스데이’의 리더로 가요계에 데뷔했다. 2014년 드라마 ‘최고의 결혼’으로 데뷔해 배우 활동을 시작한 그는 드라마 ‘스토브리그’, ‘환혼’, ‘이로운 사기’ 등에 출연했다.이동하와는 오랜 기간 연애를 이어온 끝에 2023년 11월 결혼했다.강경민 기자