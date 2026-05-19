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블랙핑크 제니, ‘파격 노출’ 몽환적 화보 공개

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강경민 기자
수정 2026-05-19 17:24
입력 2026-05-19 17:24
세줄 요약
  • 데이즈드 6월호 커버와 화보 공개
  • 샤넬 2026 공방 컬렉션 기반 기획
  • 몽환·반항·중성적 매력 동시 발산
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사진=‘데이즈드’
사진=‘데이즈드’


그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 파격적인 화보를 선보였다.

패션 매거진 ‘데이즈드’는 19일 제니와 함께 작업한 6월호 커버와 화보를 전격 공개했다. 이번 화보는 프랑스 명품 브랜드 샤넬의 ‘2026 공방 컬렉션’을 바탕으로 기획됐다.

공개된 사진 속 제니는 튜브톱 원피스를 입고 짙은 스모키 메이크업과 헝클어진 헤어스타일을 선보이며 몽환적이면서도 반항적인 분위기를 자아냈다. 상반신 누드에 가방을 몸에 걸치고 도발적이면서 과감한 컷을 완성했다.

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사진=‘데이즈드’
사진=‘데이즈드’


또 다른 화보 컷에서는 이와 상반되는 오버핏 수트를 착용해 중성적이고 자유분방한 매력을 발산했다. 대비가 극명한 과감한 흑백 화면 속에서 그의 눈을 가린 그물망 헤어피스는 아방가르드하면서도 예술적인 아우라가 돋보였다.

한편 제니는 지난 5일 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 개최된 세계 최대 규모의 패션 자선 행사 ‘2026 멧 갈라(Met Gala)’에 블랙핑크 멤버들과 함께 완전체로 참석해 글로벌 패션의 아이콘의 입지를 증명했다. 그는 540시간 동안 수작업으로 제작된 컬럼 드레스를 입고 등장해 화제가 됐다.

강경민 기자
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