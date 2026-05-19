‘재혼’ 강성연, 공개된 남편 정체…‘아침마당’ 나온 유명 의사

세줄 요약 재혼 사실 공개, 남편 정체 장민욱 원장 확인

‘아침마당’ 출연 신경과 전문의, 방송 인연

강성연, 조심스러운 새 출발과 감사 인사

이미지 확대 사진=강성연 인스타그램 캡처

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이미지 확대 사진=JTBC ‘닥터들의 썰왕썰래’ 캡처

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배우 강성연이 최근 재혼 사실을 알린 가운데 남편의 정체가 밝혀졌다.강성연은 지난 18일 자신의 인스타그램을 통해 “참 좋았던 곳. 보내주신 축하와 축복, 정말 감사드립니다. 소중하게 잘 간직하며 살아갈게요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 재혼 발표 이후의 근황을 공유했다.공개된 사진 속에는 강성연이 남편과 함께 여행지에서 여유로운 시간을 만끽하는 모습이 담겼다. 두 사람은 편안한 미소를 보이며 안정감 넘치는 신혼의 분위기를 자아냈다.앞서 강성연은 새 출발 소식을 전한 바 있다. 그는 “긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었습니다. 다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신! 당신과 함께 하는 모든 것들이 기적 같아요”라고 적어 남편을 향한 애정을 드러냈다.이어 “서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 그렇게 살아요. 우리 참 많이 고맙고 존경하고 사랑합니다”라고 덧붙였다.그는 재혼에 대해 조심스러운 입장을 보이기도 했다. “행여나 시끄러워질까 봐 조심스러웠던 지난 시간들이 있었기에 이제야 알려드리는 점 깊은 이해 부탁드립니다”라며 “요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만 현재 제가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내봅니다”라고 고백했다.그러면서 “행복하지 않은 날들도 단 한 번뿐인 내 소중한 인생의 한 부분이므로 잘 포개 접어 단단하게 꾸려나갈 각오와 함께 여러분이 보내준 귀한 응원에 힘입어 더 행복해지겠다”고 전했다.강성연이 공개한 사진 속 남편은 신경과 전문의 장민욱 원장이라는 사실이 밝혀졌다. 장 원장은 두통, 치매, 뇌 노화 등 신경과 분야의 권위자로, KBS 1TV ‘아침마당’을 비롯한 다양한 교양 및 예능 프로그램에 출연해 대중에게도 친숙한 의사다.특히 두 사람은 과거 JTBC 의학 정보 프로그램 ‘닥터들의 썰왕썰래’를 함께 진행하며 MC와 전문가 패널로 호흡을 맞춘 인연이 있다.한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼해 두 아들을 얻었으나, 2023년 12월 이혼 사실이 알려졌다.강경민 기자