연예 스타요즘 [포토] 한소희, 과감한 반전 뒤태 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/05/15/20260515801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 10:25 입력 2026-05-15 10:19 1/ 10 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 이미지 확대 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.5.15.뉴스1 배우 한소희가 해외 일정을 위해 15일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한소희가 출국한 목적지는? 프랑스 파리 미국 뉴욕