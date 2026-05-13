[포토] 수지, 물속에서 피어난 ‘인어 자태’

세줄 요약 수지, 수중 화보로 인어공주 같은 분위기 연출

투명한 피부·젖은 머리카락, 몽환적 매력 강조

팬들, 물속의 요정 같다며 뜨거운 반응

이미지 확대 사진=수지 SNS 캡처

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가수 겸 배우 수지가 수중 화보를 통해 인어공주를 방불케 하는 독보적인 아우라를 과시했다.수지는 지난 11일 자신의 SNS에 전속 모델로 활동 중인 스킨케어 브랜드 ‘아누아(Anua)’의 광고 컷을 게재했다. 별다른 멘트 없이 하트 이모티콘과 함께 공개된 사진 속 수지는 물속을 배경으로 맑고 청초한 매력을 유감없이 드러냈다.특히 푸른 물결 사이로 비치는 투명한 피부와 젖은 머리카락, 카메라를 응시하는 깊은 눈빛이 어우러져 몽환적이면서도 신비로운 분위기를 완성했다. 화보를 접한 팬들은 “물속의 요정 그 자체”, “변함없는 미모에 감탄만 나온다”며 뜨거운 반응을 보였다.한편 수지는 최근 한재림 감독의 새 시리즈 ‘현혹’ 촬영에 매진하고 있다. 1935년 경성과 1800년대 상해를 오가는 미스터리 스릴러 ‘현혹’에서 그는 매혹적인 뱀파이어로 분해 색다른 연기 변신을 선보일 예정이다.온라인뉴스부