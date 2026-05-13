“솔직히 너무 힘들었다”…‘제 2의 인생’ 애견 미용사 도전 알린 아이돌

세줄 요약 조이, 미래 대비 애견 미용 자격증 도전

두 달간 학원 수강하며 필기·실기 준비

가위질 규칙·자세 부담에 어려움 토로

이미지 확대 사진=조이 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘레드벨벳’의 멤버이자 배우로 활동 중인 조이가 미래를 대비해 애견 미용사라는 새로운 길에 도전한다.오는 15일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 예고편에는 조이의 애견 미용 자격증 도전기가 담겼다. 영상 속 조이는 애견 미용 학원에서 누구보다 진지한 눈빛으로 가위질에 집중하고 있었다.그는 제작진과의 인터뷰에서 “이 직업을 더 이상 하지 못하게 된다면 기술이 있으면 좋을 것 같았다”며 가수 이후의 삶에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.조이는 바쁜 스케줄 속에서도 두 달 동안 학원을 다니며 기초를 닦아온 것으로 알려졌다. 이어 반려견인 ‘햇님이’를 곁에 두고 필기 공부를 하며 시험에 대한 의지를 불태웠다.그는 “전 이제 잘한다. 가위질만 연습했다”며 자신감을 내비쳤지만 전문가의 길은 결코 녹록지 않았다. 조이는 “가위질에도 다 규칙이 있고 평소에 우리가 하는 것과는 완전히 다르다”며 전문 기술 습득의 어려움을 실감했다. 작업의 정확도를 위해 “기마 자세로 자르라고 하더라”며 불편한 자세를 유지하다 허리 통증을 호소하기도 했다.또 집중하며 빗질을 하던 중 강아지 위그(연습용 가발)의 꼬리가 떨어지는 돌발 상황이 발생하기도 했다. 이를 지켜보던 강사는 “떨어지면 실격”이라고 냉정하게 지적해 조이는 좌절하는 모습을 보였다.그는 촬영 후 “솔직히 너무 힘들었다. 정말 쉽지 않다”고 토로하면서도 오는 7월로 예정된 필기시험을 위해 공부에 매진하는 열정을 보였다.톱아이돌의 위치에 있으면서도 미래의 ‘직업적 불확실성’에 대비하는 조이의 선제적인 행보가 눈길을 끈다.한편 조이가 속한 ‘레드벨벳’은 올해 완전체 컴백이 기대되고 있다. 최근 JTBC ‘아는 형님’에 출연한 멤버 웬디는 완전체 컴백에 대한 질문에 “이번 연도에 좋은 소식 있지 않을까?”라며 컴백을 예고했다. 확답 요청에 “나는 약속”이라고 대답하며 팬들의 기대감을 끌어올린 바 있다.강경민 기자