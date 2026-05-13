은혁·이보람 ‘스킨십’ 포착…최측근도 20년간 몰랐던 ‘진실’

세줄 요약 은혁·이보람, 2007년 열애설 직접 해명

드림콘서트 무대 장면이 오해의 발단

씨야, 15년 만에 완전체 컴백 예고

이미지 확대 그룹 슈퍼주니어 은혁과 씨야 이보람이 과거 불거졌던 열애설을 언급했다. 유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’ 캡처

이미지 확대 그룹 슈퍼주니어 은혁과 씨야 이보람이 과거 불거졌던 열애설을 언급했다. 유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’ 캡처

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그룹 슈퍼주니어 은혁과 씨야 이보람이 과거 불거졌던 열애설을 언급했다.11일 유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’에는 ‘슈주랑 사겼어? 씨야 남규리까지 의심했던 은혁＆보람 열애설 전격 해명, 눈물의 추억 여행은 덤’이라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에는 15년 만에 완전체 컴백을 앞둔 그룹 씨야가 게스트로 출연했다.은혁과 이보람은 지난 2007년 열애설에 휩싸인 바 있다. 영상에서 동해는 “이거부터 해결하고 가겠다. 열애설에 대해 궁금해하는 분들이 많다”고 운을 뗐다.그러자 은혁은 “궁금한 게 아니라 그 열애설을 알고 있는 분이 있냐”고 재치 있게 받아쳤고, 이보람 또한 “지긋지긋하다”고 말해 웃음을 자아냈다.두 사람의 열애설은 2007년 SM 드림콘서트 이후 온라인을 중심으로 확산했다. 당시 엔딩 무대에서 은혁이 이보람의 머리를 살짝 치고 지나가는 장면이 포착되면서다.이에 대해 이보람은 “마지막 단체 무대에서 은혁이 내 머리를 툭툭 치고 지나갔다”며 “그런데 다음 날 회사에서 무슨 사이냐고 물어보더라. 친구라고 했는데 기사가 났다”고 해명했다.동해는 “사귀는 사람들의 느낌이 아니라 ‘나 간다’ 정도 아니냐. (이보람의) 표정부터 짜증 나 있지 않냐”고 말했고, 은혁도 “오히려 사귀었다면 저렇게 못 했을 것”이라고 덧붙였다.남규리는 “전 사실 보람이랑 (은혁이) 만난 줄 알았다. 사실 만났는데, 이미 지나가서 아니라고 한 줄 알았다. 아까 (오해가) 풀렸다”고 해 웃음을 자아냈다.한편, 15년 만에 재결합 소식을 전한 씨야는 14일 발매되는 정규 4집 ‘First, Again’을 통해 팬들과 만남을 앞두고 있다.온라인뉴스부