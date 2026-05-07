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조이♥크러쉬, 5년째 잘 만나고 있었다…日 데이트 ‘포착’

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수정 2026-05-07 15:24
입력 2026-05-07 15:24
세줄 요약
  • 조이·크러쉬, 일본 여행 사진 공개
  • 같은 배경·구도, 자연스런 커플 분위기
  • 5년째 공개 열애, 온라인 반응 확산
이미지 확대
조이, 크러쉬 인스타그램
조이, 크러쉬 인스타그램


그룹 레드벨벳 멤버 조이와 가수 크러쉬가 일본 여행 사진을 공개해 화제다.

조이와 크러쉬는 최근 각자의 인스타그램 계정에 일본 여행 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 두 사람은 같은 거리와 장소를 배경으로 서로를 촬영해 준 듯한 구도를 연출하며 자연스러운 커플 분위기를 드러냈다.

조이는 빨간 리본 디테일의 티셔츠와 안경으로 귀여운 포인트를 더했고, 크러쉬는 편안한 스타일링으로 여유로운 분위기를 자아냈다.

온라인에서는 “둘이 아직도 너무 잘 만나고 있었네” “은근히 티 내는 게 더 설렌다” “결혼 분위기 아니냐” 등의 반응도 이어졌다.

조이와 크러쉬는 2021년 공개 열애를 인정했다. 두 사람은 2020년 발매된 크러쉬의 곡 ‘자나깨나’ 작업을 계기로 가까워진 것으로 알려졌다.

크러쉬는 지난해 11월 조이 여동생의 결혼식에서 축가를 맡기도 했다. 당시에도 두 사람의 변함없는 애정 전선이 화제를 모았다.

온라인뉴스부
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