[포토] 블랙핑크 리사, 멧 갈라 애프터 파티룩 공개

세줄 요약 멧 갈라 여운 잇는 애프터 파티 룩 공개

화이트 슈트와 브라탑으로 강렬한 스타일링

11자 복근·퍼 장식·주얼리로 럭셔리 강조

이미지 확대 사진=리사 SNS 캡처

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블랙핑크 리사가 멧 갈라(Met Gala)의 여운을 화끈한 애프터 파티 룩으로 이어갔다.리사는 지난 6일 자신의 SNS에 “The party starts after Metnight”이라는 글과 함께 축제의 밤을 즐기는 사진을 공개했다.사진 속 그는 본 행사에서의 우아함을 잠시 내려놓고, 호텔 복도를 배경으로 강렬한 화이트 슈트 세트업을 선보였다.특히 시선을 강탈한 것은 리사의 완벽한 피지컬이었다. 브라탑 위로 살짝 걸친 재킷 사이로 탄탄한 11자 복근이 가감 없이 드러났으며, 화려한 퍼 장식과 다이아몬드 네크리스가 럭셔리함을 더했다.이에 팬들은 “역시 리사만 소화할 수 있는 힙한 럭셔리”, “본 행사보다 애프터 파티 룩이 더 짜릿하다”며 열광적인 반응을 보였다.온라인뉴스부