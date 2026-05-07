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[포토] 블랙핑크 리사, 멧 갈라 애프터 파티룩 공개

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수정 2026-05-07 10:30
입력 2026-05-07 09:49
세줄 요약
  • 멧 갈라 여운 잇는 애프터 파티 룩 공개
  • 화이트 슈트와 브라탑으로 강렬한 스타일링
  • 11자 복근·퍼 장식·주얼리로 럭셔리 강조
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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


블랙핑크 리사가 멧 갈라(Met Gala)의 여운을 화끈한 애프터 파티 룩으로 이어갔다.

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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


리사는 지난 6일 자신의 SNS에 “The party starts after Metnight”이라는 글과 함께 축제의 밤을 즐기는 사진을 공개했다.

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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


사진 속 그는 본 행사에서의 우아함을 잠시 내려놓고, 호텔 복도를 배경으로 강렬한 화이트 슈트 세트업을 선보였다.

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사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


특히 시선을 강탈한 것은 리사의 완벽한 피지컬이었다. 브라탑 위로 살짝 걸친 재킷 사이로 탄탄한 11자 복근이 가감 없이 드러났으며, 화려한 퍼 장식과 다이아몬드 네크리스가 럭셔리함을 더했다.



이에 팬들은 “역시 리사만 소화할 수 있는 힙한 럭셔리”, “본 행사보다 애프터 파티 룩이 더 짜릿하다”며 열광적인 반응을 보였다.

온라인뉴스부
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