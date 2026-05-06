[포토] 빌리 츠키, ‘카리스마 여신’

세줄 요약 데뷔 후 첫 정규 앨범으로 컴백 발표

문수아·츠키, 뜻깊은 소감과 자신감 전함

시윤·문수아·하람 작사 참여, 완성도 강화

1 / 10 이미지 확대 그룹 빌리 츠키가 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

연합뉴스

이미지 확대 그룹 빌리 츠키가 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리 션이 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리 문수아가 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리 하루나가 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 첫 번째 정규앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’(the collective soul and unconscious: chapter two) 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.06.

뉴시스

이미지 확대 그룹 빌리 시윤이 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리 하람이 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리 수현이 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리(Billlie)가 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 그룹 빌리(Billlie)가 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 데뷔 첫 정규 앨범 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.5.6

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그룹 빌리가 데뷔 후 처음으로 정규 앨범으로 컴백하는 소감을 밝혔다.빌리는 6일 오후 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 정규 1집 ‘더 콜렉티브 솔 앤드 언컨시어스: 챕터 투’(the collective soul and unconscious: chapter two) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.이날 문수아는 첫 정규 앨범으로 컴백하는 것에 대해 “데뷔 후에 첫 정규 앨범을 이렇게 선보일 수 있어서 뜻깊다”라며 “그동안 이야기를 마무리하고 새로운 시작을 의미하는 앨범인 만큼 더 다양해진 빌리의 이야기를 만날 수 있을 것”이라고 소개했다.츠키는 “오랫동안 준비한 정규 1집을 많은 사람에게 보일 수 있어서 너무 영광”이라며 “저희도 준비하면서 첫 데뷔 시절을 많이 생각했는데, 그만큼 더 매력이 많아진 빌리의 모습을 이번 활동으로 보일 수 있으면 좋겠다”고 강조했다.이번 앨범은 빌리가 데뷔 이후 처음 선보이는 정규 앨범이다. 멤버 시윤, 문수아, 하람이 노랫말 작업에 참여했다. 일곱 멤버는 한층 견고해진 팀워크 속에 음악적 역량을 집대성해 ‘콘셉추얼 아이콘’으로서의 존재감을 드러낸다.타이틀곡 ‘잽’(ZAP)은 번쩍이는 충격을 뜻하는 단어로, 쏟아지는 가십과 반복되는 외부 노이즈를 스스로 차단하고 온전히 ‘지금의 나’로 돌아오는 순간을 노래하는 곡이다. 서브 타이틀곡 ‘워크’(WORK)는 124 BPM 베이스 하우스 기반에 인더스트리얼 힙합의 거친 질감이 더해진 하이브리드 트랙이다. 문수아가 작사에 참여했다.이날 오후 6시 발매.온라인뉴스부