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“얼굴 왜 이래” “늙었네” 아이비, 외모 악플에 “나이가 드니까요” 당당 대처

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수정 2026-05-04 11:01
입력 2026-05-04 11:01
세줄 요약
  • 아이비, 외모·나이 악플에 담담 응수
  • 지인도 악플 맞받아치며 분위기 전환
  • 외모 평가 대수롭지 않게 넘긴 태도
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아이비 인스타그램 캡처
아이비 인스타그램 캡처


가수 아이비(43)가 나이와 외모를 지적하는 악성 댓글에 당당하게 응수했다.

아이비는 2일 “레전드 사건 발생”이라며 한국에 사는 미국인 지인과 찍은 유쾌한 영상을 공개했다.

영상 속 아이비는 밝고 호탕하게 웃으며 자연스러운 매력을 드러냈다.

그러나 아이비의 외모와 나이를 함부로 지적하고 평가하는 댓글이 일부 이어져 눈살을 찌푸리게 했다.

한 누리꾼은 “얼굴이 왜 이렇게 됐냐”며 아무렇지도 않게 악플을 남겼으나 아이비는 “나이가 드니까요”라며 담담하고도 당당하게 답했다.

“아이비도 늙어버렸네”라는 또 다른 악플에 영상에 나온 미국인 지인도 “가장 시끄러운 사람 나왔네”라며 아이비를 엄호했다.

이를 본 다른 누리꾼이 “얘들아, 외모 평가 좀 그만해라, 제발. 뱉은 대로 돌아온다. 너무 유쾌하고 재밌는 영상에 왜 그러냐”고 지적하자 아이비는 “외모, 나이 지적 안 하면 죽으니까요. 절세미녀 연예인들한테도 전부 그러던데, 제가 뭐라고. 지적 당해야죠”라며 악플이 대수롭지 않다는 듯 반응했다.

그러면서 악플을 지적한 누리꾼을 향해 “이븐 마음을 지니셨으니 복 많이 받으실 거예요. 적게 일하구 많이많이 버세요”라고 감사의 뜻을 전했다.



가수 겸 뮤지컬 배우로 활약 중인 아이비는 현재 MBN 트로트 서바이벌 ‘무명전설’ 심사위원으로 출연 중이다.

온라인뉴스부
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