김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지[포착]

세줄 요약 김고은, 모자·마스크로 얼굴 가린 한강 데이트

절친 안은진과 밤 산책 사진 SNS에 공개

안은진 태그·야경 공유로 친분 재확인

이미지 확대 김고은, 안은진 소셜미디어(SNS)

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배우 김고은이 모자와 마스크로 얼굴을 꽁꽁 가린 채 절친인 배우 안은진과 한강 데이트를 즐겼다.김고은은 2일 자신의 소셜미디어(SNS)에 하트 이모티콘과 함께 두 장의 사진을 올렸다.사진에는 모자와 마스크로 얼굴을 완전 가린 김고은과 똑같이 얼굴을 가린 또 다른 여성이 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 김고은은 안은진의 계정을 태그하면서 해당 여성이 배우 안은진임을 알렸다.두 사람 모두 얼굴을 꽁꽁 가렸지만 밤중의 외출이 신난 듯한 모습이 분위기로 느껴진다.안은진 역시 이 사진을 자신의 개인 계정에 공유한 뒤 한강의 야경 사진까지 게재했다.김고은과 안은진은 한예종 동기로 평소에도 남다른 친분을 자랑한 바 있다.온라인뉴스부