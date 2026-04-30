연예 스타요즘 [포토] 엔믹스 설윤, ‘눈부신 인형 미모’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/04/30/20260430801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-30 14:14 입력 2026-04-30 14:14 1/ 5 이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 엔믹스의 설윤이 참석한 행사는 무엇인가요? 플래그십 그랜드 오프닝 신곡 발표회