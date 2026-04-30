[포토] 엔믹스 설윤, ‘눈부신 인형 미모’

1 / 5 이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30

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이미지 확대 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30

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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부