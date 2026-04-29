연예 스타요즘 [포토] 김태리, 귀여운 손하트 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/04/29/20260429801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-29 13:38 입력 2026-04-29 13:38 1/ 5 이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.뉴스1 이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.뉴스1 이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.뉴스1 이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.뉴스1 이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.뉴스1 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김태리가 참석한 행사는 어떤 제품의 출시 기념 행사인가? 프라다 터치 블러쉬 프라다 리미트 립스틱