“한 달 수입 4만 7500원”…‘IQ 172 멘사’ 뇌섹남 연예인 충격 근황

이미지 확대 사진=MBN ‘특종세상’ 캡처

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과거 ‘사장님 나빠요’라는 유행어로 대한민국 개그계를 뒤흔들었던 코미디언 정철규의 근황이 공개됐다.지난 23일 방송된 MBN ‘특종세상’에 출연한 정철규는 절정의 인기를 누리던 시절부터 극심한 생활고와 우울증을 겪던 공백기까지 그간의 생활을 고백했다.정철규는 2004년 KBS 2TV ‘폭소클럽’에서 스리랑카 출신 외국인 노동자 ‘블랑카’라는 전무후무한 캐릭터로 데뷔와 동시에 스타덤에 올랐다. 당시 그는 한국 사회의 부조리를 날카롭게 꼬집으면서도 웃음을 자아내는 서민적인 풍자로 폭발적인 반응을 이끌어냈다.정철규는 당시 인기에 대해 “그때는 포털사이트 개그맨 순위가 실시간으로 떴는데 제가 6개월간 1위였다”며 “거리를 돌아다니면 버스에 내 얼굴이 붙어 있고, 라디오에서 내 이야기가 나오고, 연예인들은 내 말투를 따라 했다”고 회상했다.그러나 너무 빠르게 찾아온 성공은 독이 됐다. 정철규는 차기작에 대한 압박감과 소속사와의 정산 분쟁이라는 이중고를 겪었다.정철규는 ‘블랑카’ 캐릭터에 대한 너무 많은 관심을 받자 차기작에 대한 부담감으로 극심한 스트레스에 시달렸고, 이로 인해 심한 우울증을 앓았다고 밝혔다.그는 “그때 매일 수면제, 항우울제에 의지했다”라며 “깨어 있고 생각하는 게 괴로웠다”라고 털어놨다.이어 신인 시절 소속사와 분쟁을 겪은 사실을 털어놓으며 “버스 광고, 라디오 광고를 몇 개 했었는데 어린 나이에 얼마나 큰돈이었겠나”라며 “그런데 어떻게 정산됐는지 모르지만 제가 가져간 게 별로 없었던 걸로 기억한다”고 전했다.이후 그는 “완전히 칩거 생활을 2~3년 했다”라며 “한 달에 4만 7500원을 번 적도 있었다”라고 얘기해 안타까움을 더했다. 그러면서 “그때 매일 수면제, 항우울제에 의지했다”며 “깨어 있고 생각하는 게 괴로웠다”고 토로했다.하지만 정철규는 아내의 헌신적인 사랑과 지지 덕분에 조금씩 어둠에서 빠져나올 수 있었다. 현재 그는 아내가 운영하는 베이커리 카페에서 일손을 도우며 평범한 일상을 보내고 있다.또 최근에는 ‘스탠드업 코미디’에 도전하며 20년 만의 재기를 꿈꾸고 있다.한편 정철규는 2004년 KBS ‘폭소클럽’에서 외국인 노동자 캐릭터 ‘블랑카’로 데뷔했다. 그는 캐릭터에 대한 진정성을 인정받아 개그맨 출신 1호 다문화 전문 강사로 활동하기도 했다.그는 연예계 대표 뇌섹남이기도 하다. 멘사 정회원이자 고지능자 모임인 ‘시빅 소사이어티’의 회원이기도 하다. 세계 아이큐 1위 에반겔로스 카치울리스가 운영하는 국제모임인 ‘시빅 소사이어티’는 상위 0.135%, 한국 아이큐 172 이상인 사람들만 가입하는 단체로 알려졌다.강경민 기자