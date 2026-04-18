‘임성한 얼굴 공개?’… 유튜브 라이브 막판 반전 논란

이미지 확대 엄은향 유튜브

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유튜버 엄은향의 라이브 방송에서 드라마 작가 임성한의 출연 여부를 둘러싼 안내가 번복되며 시청자들 사이에서 논란이 일고 있다.지난 17일 엄은향은 자신의 유튜브 채널에서 ‘100만 구독 기념 첫 라이브 방송’을 진행했다. 방송 시작 전부터 해당 라이브에는 1990년대 데뷔 이후 공식 석상에 거의 모습을 드러내지 않은 것으로 알려진 임성한 작가가 게스트로 등장한다는 안내가 포함되며 큰 관심을 모았다.엄은향은 오후 7시 45분경 방송을 시작하며 임 작가의 출연 시간을 오후 9시로 예고했다. 방송 화면에는 ‘임성한 작가님’이라는 이름표가 붙은 빈 의자가 배치돼 있어 시청자들은 실제 출연 또는 영상 등장 등을 기대하며 방송을 시청했다. 해당 방송에는 최대 약 8000명의 시청자가 동시 접속한 것으로 알려졌다.그러나 예정된 시간이 임박한 시점에서 엄은향은 임 작가의 출연 방식이 기존 공지와 달라졌다고 밝혔다. 그는 “직접 출연이 아닌 전화 연결 형태로 인터뷰가 진행된다”고 설명했다.이 같은 변경 소식이 전해지자 일부 시청자들은 사전 기대와 다른 진행 방식에 대해 “사실상 낚시성 방송이었다”, “시청자를 과도하게 기다리게 했다”는 등의 반응을 보이며 불만을 제기했다.논란이 확산되자 엄은향은 방송 중 “얼굴이 나온다고 명확히 말한 적은 없다”는 취지로 해명했으며, 콘텐츠 운영 방식에 대한 자신의 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.온라인뉴스부