[포토] 권나라, 역대급 단발 미모 뽐내

이미지 확대 사진=권나라 SNS 캡처

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배우 권나라가 지난 12일 SNS를 통해 “No reason just happy”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 권나라의 블랙 슬립 원피스는 가녀린 어깨선과 늘씬한 실루엣을 더욱 또렷하게 드러냈고, 턱선까지 오는 세련된 단발 헤어는 작은 얼굴과 선명한 이목구비를 한층 도드라지게 했다.특히 사진마다 드러나는 비율은 보는 이로 하여금 감탄을 자아낸다. 사진을 본 팬들은 “진짜 실물 깡패”라고 전했다.권나라는 2012년 그룹 헬로비너스로 데뷔했다. 그는 2017년 드라마 ‘수상한 파트너’를 통해 본격적으로 배우 활동에 나섰고, ‘나의 아저씨’, ‘닥터 프리즈너’, ‘이태원 클라쓰’, ‘암행어사: 조선비밀수사단’, ‘불가살’, ‘야한 사진관’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.온라인뉴스부